[Motori] Vittoria di Profeta – Raccuia su Skoda al Rally del Tirreno

L’equipaggio palermitano della Island Motorsport ha dominato la gara messinese in notturna organizzata da Top Competition. Colpi di scena per le piazze d’onore andate a Calderone – Mangano e Ferro – Cangemi entrambi su Peugeot.

REDAZIONE – Alessio Profeta e Sergio Raccuia su Skoda Fabia R5 hanno vinto il 17° Rally del Tirreno, la gara messinese organizzata da Top Competition che ha segnato la ripartenza della specialità in Sicilia. Colpi di scena e incertezza fino all’ultimo metro di gara la hanno garantita le sfide per le piazze d’onore, che si son delineate soltanto in prossimità del Traguardo di Villafranca Tirrena. Seconda Piazza per Marco Calderone, pilota proprio di Villafranca Tirrena, navigato da Nicolino Mangano, i quali si sono aggiudicati l’effervescente classe A6 sulla Peugeot 106. Terzo posto per Luca Ferro e Salvatore Cangemi sulla Peugeot 106 in versione Kit, …









