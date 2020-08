Mazara. Uso gratuito degli impianti sportivi per le associazioni fino al mese di giugno 2021

REDAZIONE – «Con Determina sindacale in via del tutto eccezionale, considerata l’emergenza legata al Covid-19 che ha creato disagi e difficoltà anche economiche alle Associazioni sportive del territorio, ho sospeso per l’intera prossima stagione e in particolare dal prossimo mese di settembre al mese di giugno 2021, il pagamento della tariffa per l’utilizzo degli impianti sportivi. Un segnale importante che mostra vicinanza al mondo sportivo che svolge un ruolo insostituibile ai fini educativi, del benessere e dell’inclusione sociale».

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, comunicando la sospensione del pagamento della tariffa per l’utilizzo degli impianti sportivi per le Associazioni.









