Mazara, rubata madonnina dell’edicola votiva di via Valeria

Qualcuno avrebbe rubato la madonnina dell’edicola votiva all’incrocio fra via Valeria e Corso A. Diaz. La segnalazione ci è pervenuta da una nostra lettrice, Antonella Coronetta, consigliere comunale del M5S.

Qualora confermato, si tratterebbe di un altro gesto ignobile, criminale, contro il patrimonio della Città. Malviventi di recente avevano già rotto il vetro della stessa edicola votiva ove custodita statuetta raffigurante Maria Santissima della Confusione.

Ricordiamo che qualche settimana fa ignoti avrebbero vandalizzato frantumandolo uno dei grossi vasi in ceramica posti ad arredo di Corso Umberto I. Per non parlare degli atti vandalici perpetrati nel centro storico con il danneggiamento di alcuni pannelli artistici in ceramica e dei pannelli sui quali dipinti temi raffiguranti il santo patrono della Città, San Vito.

L’auspicio è sempre lo stesso: dotare ed utilizzare le videocamere di sorveglianza per acciuffare i malviventi.

Francesco Mezzapelle









