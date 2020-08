Marsala, Letizia Occhipinti ritira la sua candidatura e appoggia Mario Figlioli

Era candidata a sindaco di Marsala, Letizia Occhipinti, ma ha fatto un passo indietro e ora appoggia il candidato Mario Figlioli e il suo movimento Vento Nuovo. Qui la nota della Occhipinti:

La decisione e la scelta della strada da intraprendere è sempre quella dell’interesse per il territorio e per i cittadini marsalesi ed in questo particolare periodo ho fatto molte esperienze ed avuto numerosi contatti che alla fine mi hanno portata a mettere in campo la mia persona come candidata a Sindaco.

Nel mentre sono proseguiti i colloqui e posso dichiarare apertamente che solo in un gruppo e nel suo candidato a Sindaco ho trovato innovazione, capacità, competenza, voglia di cambiare veramente le cose ed è per questo che ho deciso di fare un passo indietro con la mia candidatura perché credo fermamente, come ho poc’anzi detto, che vengono prima di …









Leggi la notizia completa