Marsala, arrivate dosi del vaccino contro il Covid-19. L’annuncio del sindaco Di Girolamo

L’annuncio direttamente sulla propria pagina Facebook: il sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, infatti ha comunicato che Venerdì «sono arrivate le prime dosi del vaccino per il Covid-19 e a settimane inizierà allo Spallanzani a Roma la sperimentazione su 90 volontari». «Siamo orgogliosi perché – continua il primo cittadino – il vaccino è made in Italy e soprattutto siamo speranzosi perché rappresenta un importante passo per sconfiggere il Coronavirus». Di Girolamo ha poi precisato di quanto i contagi in Sicilia stiano crescendo di giorno in giorno: l’isola conta l’indice più alto in Italia. «Negli ultimi giorni le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli e continueranno ancora di più, ma è fondamentale la collaborazione di tutti. Mascherina, distanziamento, igienizzazione frequente delle mani: tre semplici accorgimenti che possono evitare il contagio e la diffusione …









