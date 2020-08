Marsala 2020 e l’iniziativa “idee per il dopo” 

Marsala 2020. Aderendo all’iniziativa “idee per il dopo”, si prova a darle. Programma estivo: un festival permanente del teatro di livello nazionale, ma coinvolgendo anche artisti lilibetani, si pensa a G. Prode, M. Pastore e L. Rondinelli. Location ne abbiamo, parco delle cave, plateia aeilia, s. Pietro e adesso anche baglio Tumbarello-Grignani. Week end con autori letterari, luoghi, Convento del Carmine, ex chiesa di San Giovannello e Porta Nuova. 2 Concerti settimanali di soli artisti locali. 2 settimane di monumenti aperti la sera dalle 20 alle 01, si citano solo alcuni: museo archeologico, ipogeo di Crispia Salvia, museo degli Arazzi e campanile del Carmine. Di tardo pomeriggio bagli aperti. Settimana enogastronomica, con prodotti tipici marsalesi e alcune contaminazione nazionali e internazionali, coinvolgendo le realtà locali del settore che facciano da “educatrici” al benessere alimentare. 2 settimane non consecutive di cantine aperte. Centri sociali nei quartieri più difficili come Amabilina e Istria e contrade popolose …









