Inps, bonus partita Iva richiesto da 5 deputati. Salvini: ‘Sospensione subito’ Hanno chiesto l’agevolazione per il Covid.

Hanno chiesto l’agevolazione per il Covid. Di Maio: ‘Si dimettano’. Zingarettii: ‘una vergogna’. Fico: ‘Restituiscano quanto percepito’

Cinque deputati hanno chiesto all’Inps il bonus da 600 euro mensili poi elevato a 1000 previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio per sostenere il reddito di autonomi e partite Iva: la segnalazione arriva dalla direzione centrale Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza dell’Inpas ed è riportata oggi dal quotidiano La Repubblica.

A norma di legge, spiega il quotidiano, che definisce i cinque ‘furbetti di Montecitorio’, tutti i possessori di partita Iva, liberi professionisti co.co.co, oltre ad alcune categorie di autonomi, avevano diritto di accedere all’indennità. Inps non fa ovviamente i nomi dei cinque ma sui social c’è già chi chiede al presidente Roberto Fico di rendere note le identità dei deputati.

“Oggi …









Leggi la notizia completa