In Sicilia nasce la “Banca della Terra”

Oltre 430 ettari di terreno suddivisi in quattro diverse province della Sicilia, Agrigento, Siracusa, Caltanissetta ed Enna, a disposizione di giovani aspiranti agricoltori. E’ quanto prevede la ‘Banca della Terra’ un progetto della Regione siciliana presentato oggi dal governatore Nello Musumeci e dall’assessore Edy Bandiera.

“E’ tutto terreno demaniale – dice Musumeci – ed è l’obiettivo che la Banca della terra si era prefissato con una apposita legge. La Banca della terra è la ‘cassaforte’, l’ente di mediazione a cui si conferisce il terreno. Poi la banca assegna il terreno conferito ai giovani che ne facciano domanda. Non si richiedono particolari requisiti. Basta non avere compiuto i 41 anni. Se dovesse andare bene noi potremmo indire un nuovo bando per assegnare migliaia di ettari di terreno. E’ una iniziativa di valore morale e sociale”.

“La inseguiamo da un anno, speriamo di avere presto un censimento completo di tutti i …









