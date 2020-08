 I Misteri di Trapani – Lantillo contro D’Aleo. Tutti contro Lantillo

Proseguono le battaglie in casa Misteri a Trapani. Dopo le prese di posizione, unilaterali e incondizionate, da parte del Presidente Lantillo, l’assemblea dell’Unione Maestranze chiede conto e ragione.

Ed infatti, nelle scorse giornate abbiamo assistito ad una querelle che vede protagonisti il Presidente Lantillo e il suo ex vice (l’Architetto Giovanni D’Aleo).

Nel corso di una recente riunione del cda dell’Unione Maestranze di Trapani, il Presidente Lantillo comunicava ai consiglieri la sua intenzione di revocare l’incarico di Vice all’Architetto D’Aleo onde sostituirlo con Buscaino. La scelta, a detta del Lantillo, è stata determinata da una perdita di fiducia nei confronti del suo ex Vice, poiché questo avrebbe posto in essere comportamenti contrari al comune interesse. La scelta, altresì, era animata dall’esigenza di epurare l’Unione Maestranze dai Massoni, a suo dire, soggetti incompatibili con l’interesse della Processione dei Misteri di Trapani. Sicché ritenendo, sulla scorta di suoi …









