Gibellina, oggi la cerimonia conclusiva di “Degustazione di scatti”

Il 21 giugno 2020, con la partecipazione dell ́Unione Italiana Fotoamatori (UIF) e della Proloco di Gibellina, si è svolta IX edizione della BATTUTA FOTOGRAFICA MONUMENTALE E PAESAGGISTICA dedicata quest ́anno a “Gibellina Museo all’aperto, organizzata dal Club per l ́Unesco di Castelvetrano Selinunte con il Patrocinio del Comune di Gibellina e della Fondazione Orestiadi. Oggi alle ore 21 nel sistema delle piazze in Gibellina di Agosto avrà luogo la cerimonia conclusiva di “Degustazione di scatti”. All’evento, ormai da anni, è abbinato il Concorso Fotografico “Oltre l’Obiettivo”. Gli scatti raccolti durante la Battuta Fotografica saranno valutati da una commissione di esperti che ne selezioneranno tre per la valutazione finale di 1°, 2°, 3° classificato.

