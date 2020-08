Dopo la segnalazione di Tp24 sequestro di lettini e ombrelloni abusivi a San Teodoro 

Qualche giorno fa su Tp24 abbiamo raccontato la situazione di degrado in cui versa San Teodoro, all’estremità nord di Marsala. Non c’è più il lido Le Tre Torri, ma ci sono molto rifiuti, c’è un’inchiesta della Procura in corso su scarichi a mare non autorizzati, e, dulcis in fundo, è spuntato pure un tizio che noleggia abusivamente ombrelloni e lettini.

E proprio oggi, domenica 9 Agosto, i militari della Guardia Costiera hanno fatto un blitz, sequestrano ombrelloni e lettoni abusivi, e sanzionado il “gestore” del lido improvvisato, che pare fosse lo stesso che l’anno scorso si metteva, sempre a San Teodoro, ma nei pressi della “Rotonda”.











