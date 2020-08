Coronavirus: nuovo caso ad Alcamo, sei in totale nel trapanese. Nuova ordinanza di Musumeci 

C’è un nuovo caso di Coronavirus in provincia di Trapani, lo ha comunicato l’Asp con il suo report giornaliero sull’epidemia. Si tratta di un nuovo caso ad Alcamo che si va ad aggiungere all’altro di positività. Salgono così a sei i positivi e in provincia, due ad Alcamo, due a Marsala, uno a Mazara e uno a Partanna.

Dall’inizio dell’epidemia sono 136 i malati che hanno contratti il Covid-19. di questi 125 sono guariti, 5 sono i decessi, avvenuti uno a Marsala, uno a Castellammare, uno a Salemi, uno a Buseto Palizzolo e uno a Mazara. Per quel che riguarda le città tra le 24 della provincia che sono rimaste più colpite ci sono Alcamo e Salemi con 25 casi, 18 Trapani, 16 Valderice, 13 Marsala. Anche dopo tanti giorni il nuovo caso di positività nel trapanese dimostra che in provincia il virus c’è e bisogna continuare a rispettare le regole …









Leggi la notizia completa