Coronavirus, costante l’incremento dei contagi in Sicilia (+24). I principali fattori di rischio mortalità 

E’ costante l’incremento dei nuovi contagi in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono 28 le persone riscontrate positive e tutte poste in isolamento domiciliare, una in più rispetto a l giorno prima.

I casi positivi si sono registrati: 10 a Catania, 6 a Enna e sono tutti migranti, 5 a Siracusa, 3 a Ragusa, un migrante a Palermo, 2 migranti a Caltanissetta e uno a Messina. Attualmente i positivi sono 397; salgono così a 3.424 i casi totali di Coronavirus da quando è iniziata la pandemia.

Anche oggi non si registrano guariti che rimangono 2.743. Fermi, fortunatamente, anche i decessi: 284. Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, sono stati eseguiti 2.511 tamponi, 100 in più rispetto alla giornata di ieri.

Calano i contagi per coronavirus in Italia, sono 347 – Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 347 nuovi casi, 205 in meno rispetto all’aumento di ieri, che fanno salire il totale a 250.103. In aumento, invece, …









