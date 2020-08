Cinghiale ruba la borsa con un computer portatile a un nudista, l’imbarazzante inseguimento diventa virale

Foto credit: Facebook Adele Landauer

REDAZIONE – Un uomo nudo insegue un cinghiale, e i suoi due cuccioli, che gli hanno rubato una borsa gialla. Il tutto in mezzo ad altri bagnanti che osservano divertiti. Potrebbe sembrare una scena di qualche filmetto comico anni ‘70-’80, invece è accaduto veramente a Teufelssee, un popolare luogo di balneazione in una Germania che vive il ritorno al nudismo come pratica della “cultura del corpo libero”.

A testimoniare l’accaduto le foto scattate dall’attrice Adele Landauer che le ha postate su Facebook scrivendo: «La natura colpisce ancora!. Ha dato tutto se stesso! Ho mostrato le foto all’uomo e lui ha riso profondamente e mi ha autorizzato a renderle pubbliche».

Foto credit: Facebook Adele Landauer

Non è ben chiaro se l’uomo abbia o …









