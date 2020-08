Castelvetrano, imprenditore dona alimenti alla Caritas 

200 chili di pasta e 200 litri di latte alla Caritas parrocchiale dell’Unità pastorale “Chiesa madre-San Giovanni Battista”, sono stati donati da un imprenditore di origini castelvetranesi.

Con le sole donazioni del Banco Alimentare, non si riesce a far fronte alle tante richieste di aiuto e richiesta di generi alimentari e la donazione è avvenuta proprio in questo periodo così difficile dovuto anche alla pandemia.

«Ringrazio l’imprenditore che vuole rimanere anonimo per questo gesto – ha detto don Giuseppe Undari, (foto CastelvetranoSelinunte) – un gesto che, insieme a tanti altri, ci permette di non rimanere insensibili di fronte alle difficoltà di coloro che ci chiedono un aiuto».









Leggi la notizia completa