Bonus Vacanze, la Sicilia al decimo posto per l’utilizzo  

La Sicilia è al decimo posto per la ripartizione percentuale della spesa relativa al Bonus vacanze (4,7%) e per quel che attiene alle strutture ricettive aderenti sul totale (3,4%) secondo quanto evidenzia il Mibact, in questo caso la pagina Facebook, che riporta ancora una volta i dati dell’Agenzia delle Entrate. A primeggiare è l’Emilia-Romagna (16,3% e 12,7%), seguita dalla Puglia (9,9% e 4,7%) e dalla Toscana (7,4% e 7,3%); fanalino di coda la Val d’Aosta (0,2% e 0,9%).

Soddisfatto il Ministro Dario Franceschini. “Superato il milione di bonus vacanze erogati e continuano ad aumentare le strutture ricettive che aderiscono a questa importante iniziativa che supporta il turismo e la spesa delle famiglie a reddito medio basso. – ha sottolineato – I numeri sono in crescita, dopo solo un mese dall’entrata in vigore sono più di un milione i bonus vacanze ottenuti attraverso l’app IO per un valore economico pari …









