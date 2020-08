Aspettando  Lauryn Elai Gillis, si conclude la prima settimana di lavoro per la Pallavolo Marsala

Si è chiusa, agli ordini di coach Daris Amadio, la prima settimana di preparazione per la Sigel Marsala. Le atlete nel corso di questi primi giorni di lavoro, suddivisi tra piscina e sala-pesi, sono state costantemente assistite dal preparatore atletico Maurizio Negro. Attenzionando, quindi, la parte aerobica e solo nel weekend è arrivato il primo approccio con il pala Bellina per una leggera sessione tecnica.

Tutto questo, aspettando sempre l’arrivo dell’atleta Lauryn Elai Gillis, schiacciatrice statunitense classe 1996 che nelle prossime settimane dovrebbe giungere in Italia.









