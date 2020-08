Asp Trapani, il Nursind: “personale in agitazione, subito i fondi arretrati”

Proclamato lo stato di agitazione degli infermieri dell’Asp di Trapani. Il Nursind ha richiesto al prefetto l’incontro per le procedure di raffreddamento, propedeutiche a scongiurare lo sciopero. Il sindacato denuncia la grave carenza del personale infermieristico e Oss in tutti i presidi ospedalieri e in particolare ad Alcamo e Castelvetrano.

La segreteria guidata da Salvo Calamia chiede inoltre chiarimenti sulle spese sostenute dall’Asp di Trapani in occasione dell’emergenza Covid-19 e sul “fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno”.

In particolare il sindacato chiede chiarimenti sulle particolari condizioni di lavoro e l’elenco del personale che non ha percepito, nonostante la capienza del fondo, per dicembre 2019, il trattamento accessorio.

Il Nursind minaccia lo sciopero anche per via dell’esponenziale aumento in alcuni reparti dei carichi di lavoro in capo …









Leggi la notizia completa