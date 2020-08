Anche parlamentari, assessori, e un conduttore tv hanno preso il bonus da  600 euro per il Covid … 

Cinque deputati hanno chiesto all’Inps il bonus da 600 euro mensili poi elevato a 1000 previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio per sostenere il reddito di autonomi e partite Iva: la segnalazione arriva dalla direzione centrale Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza dell’Inpas ed è riportata oggi dal quotidiano La Repubblica. Si tratterebbe di tre deputati della Lega, uno del Movimento 5 Stelle e uno di Italia Viva.

