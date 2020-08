Acqua, Lo Curto: “Bene le procedure per l’approvvigionamento a Birgi, Favignana e Levanzo”

Per l’approvVigionamento idrico all’aeroporto di Birgi e nelle isole di Favignana e Levanzo arrivano i lavori della Regione che potenzieranno la condotta idrica. Lo comunica la deputata regionale dell’Udc Eleonora Lo Curto. Qui la sua nota:

“Arriva la soluzione ai problemi di approvvigionamento idrico nell’area di Marsala che interessa l’aeroporto Birgi e nelle isole di Favignana e Levanzo. Il governo regionale, su proposta dell’assessore Alberto Pierobon, ha avviato le procedure per realizzare i lavori che potenzieranno la condotta idrica nella zona aeroportuale e nelle Egadi. Finalmente, con l’accordo tra i comuni di Trapani e Marsala, l’Eas e l’Ati idrico, verranno realizzate opere attese da tempo la cui gestione passerà a Siciliacque. Intendo ringraziare il presidente Musumeci e l’assessore Pierobon per la solerzia con la quale hanno affrontato la problematica relativa al miglioramento della …









Leggi la notizia completa