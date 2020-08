A Segesta domani ricominciano le Dionisiache con un omaggio a Beethoven

Ai nastri di partenza la sesta edizione delle Dionisiache: protagonista della serata inaugurale la musica sotto le stelle. La rassegna, organizzata dal Parco archeologico di Segesta con appuntamenti in programma dal 10 al 30 agosto, vede anche quest’anno la direzione artistica di Nicasio Anzelmo.

Lunedì 10 agosto alle 20.30, al Teatro Antico di Segesta, la quarta edizione di E lucevan le stelle. Nessun dorma, omaggio all’estro di Beethoven in occasione del 250° anniversario della sua nascita, con il concerto dell’orchestra sinfonica Toscanini di Ribera diretta da Alberto Maniaci e il pianoforte di Eliana Pia Borsellino. La giovane e talentuosa solista affronterà il primo dei cinque concerti per pianoforte e orchestra, capolavoro giovanile radioso, ardito e brillante in Do Maggiore. A seguire il pubblico avrà l’occasione per entrare nel travolgente ed inquietante mondo Beethoveniano con la titanica, drammatica ed impetuosa Quinta Sinfonia, una delle opere più conosciute …









