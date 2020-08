Tratte aeree sociali per la Sicilia. Che fine hanno fatto? L’interrogazione di Catalfamo

CHe fine hanno fatto le tratte sociali per la Sicilia? Se lo chiede il capogruppo della Lega Sicilia per Salvini all’ARS Antonio Catalfamo, che ha presentato una interrogazione urgente al Presidente Nello Musumeci e all’Assessore Regionale Marco Falcone.

“Entro sessanta giorni dalla finanziaria e cioè entro la fine di febbraio di quest’anno – dice Catalfamo – avrebbero dovuto essere stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario di favore per ridurre i disagi dovuti all’insularità, ma ad oggi non vi è traccia di alcun provvedimento né da parte del Governo regionale né da parte di quello nazionale.”

Questo si traduce in un danno gravissimo per “gli studenti fuori sede, i cittadini con che hanno necessità di spostarsi per motivi di salute, i lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della …









Leggi la notizia completa