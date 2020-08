Soccorse due ragazze trascinate al largo dalle correnti

Due ragazze di 16 e 17 anni, intente a fare il bagno, sono state trascinate al largo dalle correnti.

È successo questa mattina ad Alcamo Marina tra zona Aleccia e Canalotto, dove le due ragazze, accortesi del pericolo, hanno iniziato ad urlare per attirare l’attenzione dei presenti.

Fondamentale è stato l’intervento di quattro uomini che si sono gettati in mare per soccorrere la ragazza che, a differenza dell’amica, non era riuscita a tornare in riva.

I soccorritori – tra cui un operatore del 118 e un vigile del fuoco – sono riusciti a recuperare la ragazza e riportarla in spiaggia.

La vicenda, fortunatamente senza vittime, evidenzia sempre di più il servizio di salvataggio del Comune di Alcamo che, oltre ad essere partito con ritardo, ha previsto un numero minore di postazioni rispetto le scorse stagioni estive.

– Chiara Conticello









