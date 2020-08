Sicilia: trovato il cadavere di una donna dove è scomparsa Viviana Parisi e il figlio

Il cadavere irriconoscibile di una donna è stato trovato nella zona di Caronia, dove da sei giorni fa è scomparsa Viviana Parisi assieme al figlio Gioele di 4 anni, subito dopo un incidente sull’autostrada A20.

La donna trovata morta indossa un paio di pantaloncini jeans, una maglietta e un paio di scarpe bianche. Una scarpa era indossata, l’altra è stata trovata vicino al corpo, nei boschi di Caronia, vicino al luogo dove la Parisi ha avuto l’incidente.

Al momento non è possibile fare un collegamento certo tra il ritrovamento del corpo e la scomparsa della donna e il figlio. Bisognerà fare il Dna per risalire all’identità della vittima. Il marito di Viviana Parisi, intanto, è stato convocato in questura e avrebbe dichiarato di non sapere come fosse vestita la moglie prima di uscire con il bambino.















