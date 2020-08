Sicilia, al via la nuova edizione di Calici di Stelle 

Nuova edizione in Sicilia di Calici di Stelle, l’evento estivo più atteso dagli enoturisti promosso dal movimento del Turismo del Vino e dall’associazione nazionale Città del Vino.

Le cantine del Movimento Turismo del Vino Sicilia accoglieranno i winelovers proponendo il binomio stelle e vino e numerose iniziative, all’insegna della musica, della natura e del buon cibo, il tutto in piena sicurezza.

“Un Calici di Stelle diverso, ma non per questo meno ricco di esperienze ed emozioni – afferma Stefania Busà, presidente del Movimento Turismo del Vino Sicilia – È sempre un’occasione per animare il territorio accogliendo i turisti e gli appassionati del vino, valorizzando i prodotti tipici e le bellezze dell’Isola. Ogni evento è stato organizzato tenendo conto di tutte le misure di prevenzione e nel rispetto delle norme vigenti”.

Fino al 16 agosto, cene sotto le stelle, serate di musica, visite in vigna, …









Leggi la notizia completa