San Vito Lo Capo: torna il Cous Cous Fest, la 23^ edizione dal 18 al 27 settembre

Tra gli ospiti Sasà Salvaggio, Federico Quaranta, Filippo La Mantia, Chiara Maci e Sonia Peronaci

Un programma piu’ culturale e di approfondimento nel rispetto delle normative anti-Covid

Chef internazionali, sfide di cucina, grandi ospiti e un programma dal taglio più culturale e di approfondimento. Sarà questo il volto della 23^ edizione del Cous Cous Fest, il festival internazionale dell’integrazione culturale, in programma dal 18 al 27 settembre a San Vito Lo Capo. Sulla scorta delle indicazioni del Comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Trapani Tommaso Ricciardi, adesso il festival, organizzato dall’agenzia Feedback in collaborazione con il Comune di San Vito Lo Capo, prende forma nel rispetto delle normative anti-Covid.

Tutti i visitatori del festival dovranno indossare le mascherine e rispettare le norme sul distanziamento sociale.

In piazza Santuario torna il "Bia Theatre", il teatro del









