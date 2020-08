San Vito Lo Capo, termina oggi il SiciliAmbiente Film Festival

Termina oggi la XII edizione di SiciliAmbiente con la cerimonia di premiazione delle 4 sezioni competitive del festival: documentari internazionali, cortometraggi, film d’animazione e lungometraggi di finzione.

La cerimonia si svolgerà alle 21.15 in sala Giardino. A seguire Violante Placido si esibirà in un mini acoustic live accompagnato dalla chitarra.

Giurata di questa edizione del festival e testimonial di Amnesty International Italia, Violante Placido affianca da anni al suo lavoro di attrice quello di cantante. la musica è tra le sue grandi passioni. Ha all’attivo due album “Don’t be shy” 2006 e “Sheepwolf” (Mescal). Nel 2013 Duetta con Bugo in ‘Amore mio infinito’, e con Mauro Ermanno Giovanardi nella storica ‘Bang Bang’. Nel 2017 ha anche fatto parte della giuria degli esperti al Festival di Sanremo. Attualmente ha all’attivo due spettacoli di Aidastudio / Cabiria produzioni: ‘Per …









