San Vito Lo Capo, più controlli contro chi abbandona i rifiuti

Piu controlli a San Vito Lo Capo per chi sporca. Il Vicesindaco, Franco Valenza, traccia un bilancio delle attività svolte nel mese di luglio in materia di tutela ambientale e pulizia del territorio. Nello specifico, sono aumentati i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti, sia delle attività commerciali che delle civili abitazioni.

«L’operazione di monitoraggio- spiega il vicesindaco-, portata avanti dalla Polizia Municipale e dall’Agesp, la ditta che gestisce il servizio, ha trovato maggior efficacia grazie all’ausilio del nuovo sistema di videosorveglianza integrato che copre tutto il territorio comunale ed in particolare le aree maggiormente “sensibili”, ossia quei punti maggiormente soggetti all’abbandono di rifiuti di vario tipo».

Elevate diverse sanzioni amministrative a carico dei trasgressori a causa di errati conferimenti ed abbandoni. «Invito i “distratti” di attenersi a quanto previsto dai calendari della raccolta differenziata – …









