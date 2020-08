San Vito Lo Capo, fino al 30 settembre operativa la spiaggia per disabili 

Anche quest’estate, sulla spiaggia di San Vito Lo Capo, è operativo uno spazio riservato alle persone diversamente abili che accoglie pure i loro familiari o gli accompagnatori. Il servizio sarà attivo fino al 30 settembre. L’area demaniale, di cui il Comune di San Vito Lo Capo è concessionario, viene gestito dall’associazione Project Diver. Lo spazio è attrezzato con lettini e ombrelloni, una passerella per raggiungere più agevolmente il mare e sedie a rotelle speciali, del tipo job e offcarr, per l’accesso facilitato in acqua. Gli ospiti usufruiscono in maniera gratuita dei servizi. L’amministrazione comunale ha stanziato la somma di 22 mila euro per garantire il servizio.

«Abbiamo voluto offrire anche quest’anno, nonostante le difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria da Covid-19 – dichiara il sindaco Giuseppe Peraino- un servizio che consenta a ospiti con bisogni speciali …









