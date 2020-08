Presentata la Erice Card per il turismo nel centro storico.  Pubblicato l’avviso per i buoni spesa

É stata presentata nei locali dell’Istituto Blackett-San Domenico della Fondazione Majorana, la Erice Card, una misura pensata per la ripartenza del turismo e della vitalità culturale di Erice. Grazie a questo strumento i visitatori del centro storico potranno avere accesso per tutto l’anno ai siti culturali della città di Erice, quali il Castello di Venere, il Polo Museale Cordici ed i complessi di San Domenico e San Francesco.

Inoltre, la Erice card, grazie alla sensibilità di alcuni operatori del territorio, consentirà di usufruire di sconti e tariffe agevolate per viaggiare in funivia, per soggiornare in alberghi o recarsi nei ristoranti convenzionati: l’elenco degli esercizi aderenti è disponibile tramite QrCode. Erice Card consentirà anche di partecipare gratuitamente alla stagione musicale e teatrale che si svolgerà a settembre in collaborazione con gli Amici della Musica e il Goethe Insititut.

