Petrosino. “Reddito Zero Sicilia”, pubblicato un nuovo avviso per i buoni spesa

Per presentare le domande c’è tempo fino al 28 agosto

REDAZIONE – Il Comune di Petrosino informa la cittadinanza che sono stati riaperti i termini per accedere alla misura “Reddito Zero – Sicilia” relativa all’erogazione dei buoni spesa. A tal proposito, oggi è stato pubblicato sulla homepage del sito internet istituzionale il nuovo avviso. Si tratta di un ulteriore intervento attivato dall’Amministrazione comunale in questo periodo di emergenza da Coronavirus a favore delle persone in difficoltà economica. L’avviso riguarda l’utilizzo dei fondi messi a disposizione degli enti locali siciliani dal Governo regionale con deliberazione n. 124 del 28 marzo 2020.

Le richieste dovranno pervenire al Comune di Petrosino entro le ore 12:00 del 28 agosto 2020. Le domande potranno essere presentate attraverso una delle due seguenti modalità:

prioritariamente mediante invio da e-mail all’indirizzo redditozerosicilia@comune.petrosino.tp.it o …









