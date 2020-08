Partito il CIVM 2020 domani le gare della 46^ Alpe del Nevegal

Ha preso il via il Campionato Italiano Velocità Montagna con le due salite di ricognizione alla gara veneta organizzata da Tre Cime Promotor. Miglior riscontro per Merli su Osella, Faggioli su Norma prepara l’attacco in gara e Conticelli subito molto convincente, come Degasperi.

Con le due manche di ricognizione della 46^ Alpe del Nevegal è iniziato il Campionato Italiano Velocità Montagna 2020. La gara bellunese organizzata da Tre Cime Promotor vivrà la sua fase decisiva domani, domenica 9 agosto, quando alle 9.00 il Direttore di Gara Gianluca Marotta darà il via a gara 1 sui 5.500 metri sulle falde della montagna alle porte di Belluno.

L’evento non è aperto al pubblico, tutto il week end è on line sul sito www.acisport.it sulla pagina facebook @C.I.VelocitaMontagna oltre che sul sito dell’organizzazione https://cronoscalatanevegal.com/ anche con dirette streaming. Prove …









