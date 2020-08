Nasce il caffè letterario a Trapani

È da poco più di un mese, esattamente dal 20 Giugno, che in Via Avvocato Giuseppe Palmeri,una via del Porto di Trapani, sopra la nuova libreria Mondadori si è aperto un luogo di aggregazione culturale sia per i giovani che per gli adulti ovvero un caffè letterario.

Questo luogo è alquanto suggestivo perché ogni persona, dopo aver comprato un libro o meno, può scegliere di leggerlo da subito in uno spazio appositamente dedicato, così come concedersi del tempo per scrivere un libro, una tesi, studiare o chiacchierare nella totale tranquillità. Un vero e proprio punto di aggregazione che a Trapani mancava: con lo scambio di confronti in questo luogo potrebbero nascere dialoghi e idee tra la fascia verde della città che invoglierebbe ad una crescita interiore e quindi a beneficio di tutta la comunità.

Si ricordi che i caffè letterari storicamente …









Leggi la notizia completa