Marsala. In preda ai fumi dell’alcool, arrestato tunisino 26enne, dopo avere speronato un auto alla guida di un furgone rubato

REDAZIONE – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala hanno tratto in arresto, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, il cittadino tunisino ZHIOUA Fouaed, 26 anni, domiciliato a Marsala.

Nello specifico, verso le ore 23,00 dello scorso lunedì, la Centrale Operativa dei Carabinieri riceveva una segnalazione perché, nel territorio del comune di Petrosino, il conducente di un furgone – poi risultato rubato – aveva tentato la fuga dopo aver speronato un’autovettura che proveniva nel senso opposto. I militari intervenuti riscontravano la presenza del 26enne tunisino in evidente stato di ubriachezza che, dopo aver abbandonato il furgone, stava armeggiando dinanzi un ciclomotore posto nelle vicinanze. Durante il controllo di polizia, il ZHIOUA, allo scopo di sottrarsi al controllo e alle operazioni di identificazione, si scagliava contro i Carabinieri, mettendo anche in pericolo l’incolumità del personale sanitario, nel contempo intervenuto …









