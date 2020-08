Marsala, il Pd conferma l’appoggio a Di Girolamo per le elezioni 

Il Pd di Marsala conferma l’appoggio ad Alberto Di Girolamo, Sindaco uscente, per le prossime elezioni amministrative di Marsala. Gli animi si sono ulteriormente distesi dopo il confronto tra i democratici ed il Sindaco, che del Pd è stato anche segretario.

Si lavora adesso per la creazione di una coalizione di liste competitiva, nonostante dall’altra parte ci sia la destra di Massimo Grillo che ha incassato anche il si dell’ex Sindaco Giulia Adamo, fresca di condanna per le spese pazze all’Ars.

Ecco la nota del Pd:

Successivamente alla conferenza stampa in cui il Sindaco Alberto Di Girolamo ha annunciato la sua ricandidatura, il partito Democratico, ha aperto una discussione interna, mettendo in campo tutte le possibilità, per valutare le scelte da fare, affinchè, con metodo democratico, si pervenisse ad una decisione rispondente alle esigenze del territorio marsalese.

La dirigenza locale, dopo un ampio dibattito, e considerando, …









Leggi la notizia completa