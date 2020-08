Marsala, domenica andrà in scena “Tu che nella notte nera”

Domenica 9 agosto, alle 21 al Complesso Monumentale San Pietro, andrà in scena in scena lo spettacolo “Tu che nella notte nera” di Katia Regina e Giacomo Bonagiuso con Diana D’Angelo e la partecipazione di Irene Gambino.

E’ possibile prenotare il proprio posto presso la ProLoco di Marsala, e bisognerebbe recarsi un po’ prima al Complesso Monumentale San Pietro per le autocertificazioni Anticovid.

La nota di regia di Giacomo Bonagiuso:

Un luogo del presente, una luce, una donna, che gl autori non nomina, e che a me, da regista, piace chiamare Nici. E’ giovane, ancora forte, ma porta in sé qualche traccia di un passato latente, pronto ancora ad incombere nelle pieghe del presente e della presenza. Un luogo “altro” che è descritto da un’altra luce, altri oggetti, e altra dimensione; quasi un segreto in casa, nel cuore, e tra le movenze del corpo. …









