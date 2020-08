Maltempo in Sicilia, frane e allagamenti. Le immagini 

A causa di un violento temporale che si è abbattuto su Messina, è franata la collina sopra la strada Panoramica dello Stretto. Terra, rocce e detriti hanno invaso la carreggiata.

Un’automobile è stata investita dalla terra caduta ma per ora non si registrano feriti.

Per liberare la strada sono intervenuti vigili del fuoco, Protezione civile e forze dell’ordine.

“Purtroppo gli eccessi sul territorio urbano prima o poi si pagano”. Il sindaco Cateno De Luca si rivolge “ai soliti imbecilli” che lo criticano dopo la frana e gli allagamenti di stamani.









