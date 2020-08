L’eslposione a Beirut, l’immigrazione e i possibili scenari futuri

Martedì pomeriggio 4 agosto c.a. l’inferno si è nuovamente materializzato. Il luogo è Beirut, Libano. Un cargo navale con 2750 tonnellate di nitrato d’ammonio, utilizzato anche per la produzione di esplosivi sequestrato dalle autorita’ libanese è esploso, causando 140 morti e 150 dispersi, bilancio provvisorio. Le teorie sulla causa sono molteplici, tra queste la matrice terroristica, anche se non sembrerebbe essere questa l’origine.

L’analisi del tecnico di esplosivi Danilo Coppe che si è occupato della demolizione del ponte Morandi, afferma si tratti dell’esplosione di un deposito d’armi. Comprendere la causa dell’inferno è fondamentale per la geopolitica del medioriente. Dopo l’indipendenza ottenuta durante la seconda guerra mondiale, la nazione è stata palcoscenico di guerre civili e dell’invasione israeliana. La popolazione è suddivisa in tre fazioni politico/religiose, cattolica-maronita, musulmani sunniti e sciiti. Sancita anche nelle istituzioni, presidente-cattolico, primo ministro – sunnita, presidente del parlamento – sciita. Una cifra che deve farci riflettere, …









