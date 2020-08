La Misericordia di Mazara “San Vito” riceve in dono 3 mila mascherine 

La Misericordia di Mazara “San Vito” continua a ricevere stima ed apprezzamento per il lavoro che ha svolto e che sta svolgendo sul territorio sia in piena Emergenza Covid-19 sia adesso nel periodo post-pandemico. “Abbiamo cercato di aiutare in ogni modo la Città – afferma il goverantore Carmen Anselmo- cercando di far passare un momento migliore a tutti ed andando incontro alle esigenze di ogni singolo cittadino. Qualche tempo fa la società Asaro Matteo Cosimo Vincenzo srl, ci aveva contattato perché era intenzionato a voler donare ben 3 mila mascherine certificate di tipo FFP2 e la Misericordia con grande entusiasmo ha accettato la proposta e proprio in questi giorni le mascherine sono arrivate e sono state consegnate alla nostra associazione”.

“I nostri volontari quotidianamente stanno a contatto con numerose persone svolgendo servizi sanitari all’interno degli ospedali e garantendo professionalità e competenza a tutte quelle …









