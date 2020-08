La condotta slow food ha organizzato:“la sardina di Selinunte regina del mare selinuntino”

Organizzata dalla CONDOTTA SLOW FOOD CASTELVETRANO E AGRO SELINUNTINO , si è svolta lo scorso 4 Agosto la 5^ edizione della serata “SLOW FOOD” dedicata alla sardina selinuntina: per il secondo anno consecutivo presso il ristorante-braceria “Casello 8” i numerosi soci ed appassionati si sono dati appuntamento per l’ormai consueta cena a base di sarde ed incentrata sulla presentazione di quelle arrostite incannate secondo la tradizionale tecnica locale che consiste nell’infilzare le sardine con uno spiedino di canna con la lisca tutta su un lato dello spiedo ed arrostite direttamente sulla brace e senza griglia avendo cura (e abilità) di cuocerle senza rompere la fitta trama dello spiedino .

Quella dello scorso 4 Agosto è un’ulteriore tappa del percorso intrapreso da Slow Food per la rivalutazione di una produzione di eccellenza a rischio …









