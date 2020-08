Enza Viola e Francesco Marino sui disservizi del consorzio di bonifica

Nonostante le rassicurazioni ricevute giorno 5 agosto, riguardo la ripresa della normale erogazione di acqua per uso irriguo da parte del Consorzio di Bonifica entro 24-48 ore, costatiamo con grande amarezza che ancora oggi le nostre campagne sono rimaste a secco di acqua. Una situazione, nel pieno della stagione irrigua, che sta arrecando forti danni alle produzioni dell’annata agraria in corso. Comprendiamo, con grande senso di responsabilità, che il danno subito dall’impianto di c.da Zangara sia stato importante (speriamo che si faccia anche luce su eventuali cause e responsabilità) e che gli addetti ai lavori siano al lavoro per risolverlo, ma con tutta la buona volontà e il massimo della disponibilità come Consulta Agricola Spontanea non possiamo più aspettare ulteriori ritardi e disservizi. Questo ennesimo guasto è lo specchio di una situazione di totale emergenza che la politica regionale, a partire …









