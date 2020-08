Domani, alle 18.30, sul Lungomare Salinella di Marsala, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alla raccolta dei rifiuti lungo la riva.

Dopo il primo evento di giugno, nel quartiere di Sappusi è cominciata una concreta missione per riqualificare uno degli angoli più belli di Marsala.

C’è però è ancora tanto da fare, e c’è bisogno dell’impegno di tutti.

È consigliato venire con scarpe di gomma e stivali per potere entrare in acqua. Ma anche senza, il lavoro non mancherà.









Leggi la notizia completa