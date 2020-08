Custonaci, atti vandalici ai bagni pubblici. Ripresi dalle telecamere

Ennesimo atto vandalico nel comune di Custonaci ad opera di due giovani che hanno danneggiato l’arredo urbano dei bagni pubblici di Cornino.

I due ragazzi, però, sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza poste a controllo dell’area.

“Se vi fa sentire più uomini – ha scritto sui social l’assessore ai lavori pubblici di Custonaci Michele Riccobene – se vi fa sentire più grandi, se vi fa sentire più ganzi commettere atti vandalici e deturpare per l’ennesima volta un luogo di tutti. Se fino ad oggi è sempre passato tutto in cavalleria, sappiate che le telecamere adesso funzionano! Si dice che ride bene chi ride ultimo”

Sotto il post dell’assessore, sono tantissimi i commenti dei cittadini che chiedono provvedimenti per una situazione diventata insopportabile per tutti.

