Corruzione alle Egadi, misura revocata per Getano Surano 

Misura cautelare revocata per Gaetano Surano. E’ una delle persone coinvolte nel blitz sui casi di corruzione e altro alle isole Egadi, che ha portato anche all’arresto del Sindaco di Favignana Pagoto.

Per Surano, che è dipendente dell’Eas e vive a Palermo, la Procura aveva chiesto e ottenuto l’obbligo di dimora, misura adesso revocata. Lo comunica il suo legale Salvatore Galluffo: ” Inizialmente il mio assistito si era avvalso della facoltà di non rispondere – commenta l’avvocato -, poi ha chiesto un interrogatorio e ha prodotto una serie di documenti”.

Surano, classe 1956, residente a Palermo, è accusato di essere coinvolto nella frode delle forniture dell’acqua, uno dei tanti capitoli della lunga e articolata indagine.









