Coronavirus, ancora alti i contagi in Sicilia (+27). Allo Spallazani c’è il vaccino “made in Italy”

Rimangono alti i nuovi contagi in Sicilia. Ieri si sono registrati 27 nuovi positivi nell’Isola, tutti in isolamento domiciliare. Il giorno prima erano stati 30, quando la Regione, è risultata la prima in Italia per indice di contagio. La Sicilia è al momento la Regione con l’Rt peggiore tra le 12 che attualmente hanno l’indice di contagio sopra 1, secondo il monitoraggio settimanale. Secondo il Ministero della Salute in Sicilia l’Rt è di 1,62.

Numeri ancora molto alti che sono così suddivisi: quattordici casi riguardano i migranti che si trovano in quarantena, gli altri casi registrati sono, 6 a Catania, 3 a Messina, 3 a Ragusa e 1 a Palermo.

Caso sospetto a Partinico – E ieri si è presentato un caso sospetto al pronto soccorso di Partinico, che ha portato alla chiusura della struttura. I pazienti sono stati dirottati al servizio di guardia medica del luogo.

La Sicilia rischia un nuovo lockdown, la preoccupazione di …









