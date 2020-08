Castelvetrano. Via alle sfide decisive del Tricolore karting di Triscina

Il Campionato Italiano karting a Triscina è entrato nel vivo. Domani il clou con la Gara 1 a partire dalle 10.00 e Gara 2 a partire dalle 14.30 , tutte le categorie saranno trasmesse in diretta Tv sul canale 228 Sky Motosport Tv e in streaming sul sito www.acisport.it. Siciliani alla ribalta nelle prefinali con Lombardo che scatterà in Kz 2 dalla prima casella della griglia di gara 1. Grande interesse per la Mini Internazionale

REDAZIONE – E’ tutto pronto per l’atto finale che assegnerà i primi punti del tricolore 2020. Intense le prefinali disputate nella giornata odierna con colpi di scena continui, preludio dello spettacolo delle gare in programma domani.Nella classe regina la kz 2, è stato il Siciliano di brolo, Angelo Lombardo kartista di grande esperienza a mettersi in luce e domani partirà con la “pole” ottenuta dalla somma del punteggio delle manche odierne. Bene anche il …









Leggi la notizia completa