Campobello di Mazara, bimba cade dal balcone: gravi le sue condizioni

Una bimba di quasi due anni S.M. (queste le iniziali), è caduta ieri pomeriggio dal balcone al primo piano di una palazzina in via Fiera dell’Eremita a Campobello di Mazara.

La piccola sarebbe sfuggita al controllo dei genitori cadendo così dal balcone dell’appartamento dove vive la famiglia.

Dopo essere stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano, è stata trasferita in elicottero all’ospedale dei bambini “Giovanni di Cristina” di Palermo. La piccola ha riportato una lesione celebrale e la prognosi è riservata. Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri della sezione di Campobello di Mazara.











