Campobello di Mazara: bambina di due anni cade dal balcone. E’ grave 

E’ ricoverata in gravi condizioni una bambina di due anni di Campobello di Mazara che è caduta dal balcone di casa, mentre era in braccio alla madre.

La bambina è finita sul marciapiede sotto casa, ha sbattuto violentemente la testa e ha perso i sensi. Subito sono stati chiamati i soccorsi. Una volta giunta all’ospedale di Castelvetrano, per la piccola sono stati riscontrati un trauma cranico e fratture multiple. Da lì la decisione di trasferirla subito a Palermo all’Ospedale dei bambini in neurorianimazione pediatrica.









