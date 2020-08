Campobello: bimba di due anni cade dal balcone di casa: Versa In gravi condizioni 

REDAZIONE – E’ ricoverata in gravi condizioni una bimba tunisina di due anni di Campobello di Mazara che è caduta dal balcone di casa, mentre era in braccio alla madre. Per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della locale stazione, la bambina sarebbe sfuggita al controllo dei genitori, cadendo così dal primo piano dell’appartamento dove vive con la famiglia.

La bambina è finita sul marciapiede sotto casa, ha sbattuto violentemente la testa e ha perso i sensi. Subito sono stati chiamati i soccorsi. Una volta giunta all’ospedale di Castelvetrano, per la piccola sono stati riscontrati un trauma cranico e fratture multiple. Accertate le gravi condizioni, la decisione dei medici di trasferirla subito a Palermo all’Ospedale dei bambini “Giovanni Di Cristina”, in neurorianimazione.









