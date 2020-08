Arresto ex patron del Trapani, indagato anche Rino Caruso

Nell’inchiesta culminata nell’arresto dell’ex patron del Trapani, Maurizio De Simone, ci sarebbe indagato anche Rino Caruso, direttore della società granata tra i mesi di marzo e giugno del 2019.

L’accusa è di appropriazione indebita. In pratica, Rino Caruso, secondo la tesi degli inquirenti, si sarebbe appropriato degli incassi relativi alla vendita dei biglietti.

De Simone, arrestato dalla guardia di finanza, deve, invece, rispondere di reati tributari, societari e finanziar, ma anche di truffa ai danni dello Stato per aver percepito il reddito di cittadinanza. L’inchiesta è stata trasferita, per competenza, alla Procura di Avellino, città dell’ex amministratore del Trapani calcio.









